تعرف على طريقة الحماية المزدوجة لحساب جوجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قامت شركة جوجل بتفعيل وظيفة استعلام الأمان أو ما يعرف باسم المصادقة ثنائية العامل لحوالي 150 مليون حساب مستخدم مع نهاية العام الماضي.



وبموجب هذه الوظيفة يتم إدخال كود إضافي إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور عند الرغبة في تسجيل الدخول في حساب جوجل، وقد يكون هذا الكود رمزا يتم إنشاؤه بواسطة أحد تطبيقات المصادقة الثنائية المعرفة على الهاتف الذكي.

ونظرا لأن هذا الإجراء يتطلب بعض الوقت والجهد فإن البعض قد يطرح البعض تساؤلا حول مدى جدوى الحماية الإضافية، التي توفرها هذه الوظيفة.

جوجل لم تترك المجال للتخمين فقد أجابت عن هذا التساؤل من خلال تجربة واقعية شملت نوعين من العينات.

العينة الأولى هي عبارة عن مليون حساب بمنصة يوتيوب الشهيرة، والتي تحولت إلى المصادقة ثنائية العامل مع 150 مليون حساب جوجل، وأظهرت نتائج هذه العينة انخفاض حالات الاختراق والوصول غير المصرح به بنسبة 50%.

وتهدف جوجل من خلال ذلك إلى مواصلة تفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل، وإذا لم يقم المستخدم باستعمال هذه الوظيفة بعد، فيمكنه تفعيلها بنفسه في حساب جوجل مباشرة عن طريق بنود قائمة "الأمان/تسجيل الدخول في جوجل/وظيفة التحقق بخطوتين". وإذا تشكك المستخدم في مدى فعالية وظيفة المصادقة ثنائية العامل أثناء الاستخدام اليومي فإنه يمكن تعطيلها مرة أخرى بدون أية مشكلات.

ولا تقتصر وظيفة المصادقة ثنائية العامل على خدمات جوجل فحسب، بل إنها تتوافر لدى الكثير من الشركات وخدمات الويب أيضا. ونصح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بضرورة تفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل إذا كانت متوافرة في حسابات وخدمات الويب، ويمكن للمستخدم التعرف على ذلك من خلال نظرة سريعة في إعدادات الحساب المعني.

إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك لأنه لا يمكنك تذكر عنوان بريدك الإلكتروني، فاذهب إلى صفحة "العثور على بريدي الإلكتروني" من جوجل واتبع التعليمات.

إذا كنت تحاول تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك على هاتف بيكسل Pixel أو أي جهاز آخر، وتأكدت أن شخصا ما قام بتغيير كلمة المرور أو رقم هاتف الاسترداد الخاص بك أو حذف حسابك، ستستخدم صفحة استرداد الحساب من جوجل، ثم الإجابة على الأسئلة بأفضل طريقة ممكنة واتبع التعليمات.