تطوير تطبيق يحدد بدقة مواقع اندلاع الحرائق في الغابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

نجحت شركة EYEfi الأسترالية المختصة بتكنولوجيا الاتصالات، في تطوير تطبيق ذكي، أطلقت عليه اسم SpatialEye، من شأنه أن يسمح بتحديد مواقع اندلاع الحرائق في الغابات بدقة، ويرصدها في الوقت نفسه، وذلك من خلال الهواتف الذكية.



ووفقا لموقع Digital Journal للأخبار التكنولوجية، صممت الشركة الأسترالية برنامج التطبيق الجديد، مع تقنية الشركة SPARC، والتي طورتها سابقا لأداء تقييم مكاني آلي وسريع في العالم الواقعي.

من ناحيته، أوضح سيمون لانغدون المدير التنفيذي لشركة EYEfi، أن ”تقنية SPARC صممت ليتم استخدامها في مواقع ثابتة لأبراج اتصالات وكاميرات، والتي تهدف إلى مراقبة الممتلكات ورصد الحرائق في الغابات“.

وبين لانغدون، أن شركته عملت على توسيع نطاق عمل تقنية SPARC، من خلال تطوير تطبيق SpatialEye، ليشمل الكاميرات الصناعية الثابتة والمتحركة.

وشرحت الشركة الأسترالية، أن التكنولوجيا المطورة تسمح للعاملين الميدانيين في إدارة الطوارئ للتعرف ببساطة على الموقع الدقيق لحرائق الغابات، وذلك عن طريق الإشارة إلى موقع الحريق بكاميرا الهاتف الذكي مع تشغيل تطبيق SpatialEye.

وأعلنت شركة EYEfi، أن التقنية المطورة ستستخدم للمرة الأولى في قسم إدارة الطوارئ والموظفين الميدانيين، لدى شركة ملبورن ووتر MWC الأسترالية للمياه، والتي تعتبر مسئولة عن إدارة بعض أكبر مستجمعات المياه والغابات في أستراليا، وذلك على مساحة تغطي أكثر من 160 ألف هكتار.

ومن خلال استخدام العاملين الميدانيين في شركة ملبورن ووتر لتطبيق SpatialEye عبر هواتفهم الذكية، فسيكون بإمكانهم تحديد موقع حرائق الغابات في الميدان وتتبعها ومراقبتها بأمان، ومشاركة البيانات مع زملائهم من المواقع البعيدة.

وكانت شركة ملبورن ووتر، استخدمت تقنية الشركة الأسترالية السابقة SPARC لمراقبة ممتلكاتها في الغابات وحمايتها من الحرائق.

وأكدت شركة EYEfi، أن تطبيق SpatialEye يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات التجارية بالإضافة لاكتشاف الحرائق، وذلك من خلال تمكين استخدامه في الهواتف الذكية والتقنيات القابلة للارتداء والطائرات دون طيار، وسيتيح للمستخدمين معرفة موقع أي شيء يرغبون بالتعرف عليه من خلال الإشارة إليه عبر الكاميرا المثبتة بهذه الأجهزة الإلكترونية.