وكالة ناسا تنشر صورة "قلب" حافظ على حياة الإنسان 8 آلاف عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نشرت صفحة مرصد الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورة من الفضاء لواحة الفيوم على هيئة قلب، احتفى بها أهل الواحة في مصر.



والواحة التي تحيط بها صحراء، ممتلئة بالخضرة، ما جعل شكلها مميزاً، ودفعت الآلاف للتفاعل مع الصورة، والمئات لمشاركتها، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهي أيضاً حوض واسع من الأراضي الرطبة، تبلغ مساحتها 1200 كيلومتر مربع.

ونشرت الوكالة بعض المعلومات عن الواحة، قالت فيها إنها حافظت على حياة الإنسان لما يقرب من 8000 عام، ويغذيها بحر يوسف، وهو إحدى القنوات الطبيعية لنهر النيل، والواحة قديماً كانت عبارة عن بحيرة، بحسب ما توضح ناسا.

وأشارت الصفحة إلى أن المصري القديم، كان يفكر في إجراءات جريئة، لا سيما عند انخفاض مياه الفيضان.

وتشير الأدلة إلى أن الفراعنة، عالجوا ذلك الأمر بتوسيع بحر يوسف، لإعادة المياه إلى تلك المنطقة بشكل يدوي.

ويعد هذا المشروع من أقدم المشاريع الهيدرولوجية الضخمة عالمياً، في الزمن القديم.

وبحسب الصفحة، فإن المزارع والبساتين تملأ المنخفض، وتنتشر فيها المزروعات، كما توفر الموارد الأساسية للحياة، من طيور وأسماك وغزلان مهددة بالانقراض.

صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعجاب كبير، لا سيما سكان المحافظة المصرية، التي يقع بها "القلب". معتبرين أن الصورة مدهشة وتدعو للتأمل.

تقول سلمى عادل إن الواحة بدت كما لو كانت قلباً حقيقياً للكرة الأرضية، دون تدخل من رسام أو فنان.

على أن التعليقات على الصفحة كان تحمل بعض المزاح أيضاً، مثلما قالت سارة أمين، إن بيتها يقع في تلك المنطقة، مرفقة مع تعليقها ملصقات ضاحكة. فيما عبر كثيرون عن افتخارهم بالفيوم، المحافظة التي نشأوا فيها أو عاشوا. إسلام الهمشري: "رمز الحب لكوكب الأرض هي الفيوم".