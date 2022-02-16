شكرا لقرائتكم خبر عن “التعليم” تكشف عن موعد وآلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، عن موعد وآلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية.
وأوضحت الوزارة وفقاً لـ”الميدان التعليمي”، أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسي ستكون حضورياً وتبدأ يوم الأحد ١٤٤٣/٨/٣هـ.
وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية على أن تُجرى الاختبارات في جلسة واحدة وأن لا تزيد عن مادتين دراسيتين.
وأضافت أن الاختبارات العملية والشفهية ستبدأ يوم الأحد 26 رجب على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.
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