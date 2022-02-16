شكرا لقرائتكم خبر عن حكم فتوى إمام مسجد لرجل بوقوع الطلاق وعدم اقتناع الزوجة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الحكم في حالة رجل حصل على فتوى من إمام أحد المساجد بعدم وقوع الطلاق، ولكن زوجته لم تقتنع بذلك.
وقال الأستاذ الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان، مفوض الإفتاء بمنطقة حائل، أنه كان يجب على إمام المسجد إرشاد الرجل إلى جهات الإفتاء.
وأوضح أن إمام المسجد تم تعيينه ليؤدي مهام الإمامة وليس ليكون مفتيًا.
وأشار “الرضيمان” إلى أنه تم رصد أخطاء في اجتهادات بعض أئمة المساجد وطلبة العلم أثناء محاولتهم الإفتاء في أمور العامة، مطالبًا إياهم بأن يتركوا مهام الإفتاء لمفتي المملكة.
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