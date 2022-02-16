5 أسباب تزيد الوزن.. تعرف عليهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

في حوار لصحيفة إكسبريس البريطانية، كشف الدكتور ميشيل موسلي أهم الأسباب التي تزيد الوزن.



الوجبات الكبيرة

رغم أن الكثيرين يفحصون عدد السعرات الحرارية في طعامهم، لكنهم لا يعرفون الكمية التي يجب تناولها في كل وجبة، فعلى سبيل المثال توصي معظم العلامات التجارية بـ 40 غراماً من الحبوب، وهو ما يعادل حوالي ثلاث ملاعق كبيرة، وكذلك الصلصات التي لا يجب أن تزيد عن ملعقة واحدة.

مشروبات غنية بالسعرات الحرارية

أوضح الدكتور موسلي "يجب أخذ القهوة والكحول وعصائر الفاكهة في الاعتبار عند حساب السعرات الحرارية، فمن المحتمل أن يضيف مشروب لاتيه يوميا حوالي 1330 سعرة حرارية أسبوعيا إلى ما تتناوله، أي حوالي 5 قطع ونصف من ألواح شوكولاتة مارس".

الوجبات المتعددة

قال الدكتور موسلي "في الوقت الحاضر، لا يمضي الناس أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات دون استهلاك شكل من أشكال السعرات الحرارية، بينما كانوا قبل سنوات من جائحة السمنة، يقضون بين 4 و5 ساعات بين الوجبات وكانوا على ما يرام".

وأضاف "نحن الآن نأكل أكثر من 20% من الوجبات السريعة أكثر مما كنا نتناوله في 1980 وهذا ليس من قبيل الصدفة مع زيادة معدلات السمنة في كل العالم، فتناول وجبتين خفيفتين في اليوم يمكن أن يضيف بسهولة 400 سعرة حرارية إضافية".

الحرمان من النوم

وجدت دراسة لكينغز كوليج لندن أن الذين يعانون الحرمان من النوم يستهلكون 385 سعرة حرارية إضافية في المتوسط كل يوم، أي حوالي 2695 سعرة على مدارالأسبوع.

التوتر

أوضح الدكتور موسلي أن "للقلق والتوتر تأثير كبير محتمل على الوزن والسكر في الدم، بالتأثير المباشر لهرمونات التوتر، مثل الأدرينالين، والكورتيزول، على الجسم".