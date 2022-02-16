شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن يؤكد وجود فرصة لليمنيين لرسم طريق سلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع جميع الأطراف اليمنية لتطوير خطة وإطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة في البلاد.

وأفاد جروندبرج في إحاطة جديدة لمجلس الأمن، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أنه سيبدأ سلسلة من المشاورات الثنائية مع الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء السياسيين والأمنيين والاقتصاديين اليمنيين، مؤكداً أن هذه المشاورات فرصة للأطراف اليمنية لرسم طريق سلمي ممكن إلى الأمام.

وأدان المبعوث الأممي، هجمات الحوثيين عبر الحدود الإماراتية، والخطاب العدائي ضد الصحافيين، مضيفا أنه رغم التصعيد المقلق، فإن إنهاء الحرب في اليمن أمر ممكن.

وأشار إلى أنه يقوم بتطوير إطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات تستوعب الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع.

ولفت إلى أنه سيسعى من خلال هذه المشاورات إلى استكشاف أولويات اليمنيين الفورية وطويلة المدى للمسارات السياسية والأمنية، والاقتصادية، وتطلعاتهم ورؤيتهم لإنهاء الصراع، بما في ذلك إشراك النساء، مؤكدا أن هذه فرصة للأطراف اليمنية لرسم طريق سلمي ممكن إلى الأمام.

واعتبر أن سعي الأطراف لتحقيق توازن مثالي في ساحة المعركة لا طائل من ورائه، مضيفا أن الحوار والتسوية مطلوبان، وأن العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة هي أفضل طريقة للمضي قدمًا.