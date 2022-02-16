شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية وصحو فى الإمارات ودافئ بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الثلاثاء فى السطور التالية:- السعودية: توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن تكون سماء اليوم الأربعاء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكرعلى مرتفعات تلك المناطق. كما تنشط الرياح السطحية خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض .

الإمارات:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. وحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 01:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:20 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:09 والمد الثاني عند الساعة 22:38 والجزر الاول عند الساعة 58:15 والجزر الثاني عند الساعة 36:04.