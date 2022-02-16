شكرا لقرائتكم خبر عن الخثلان يوضح حكم عدم الرد على اتصال الوالدين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، حكم عدم الرد على اتصال الوالدين .

وقال الشيخ الخثلان إنه لا يجوز عدم الرد على اتصال الوالدين لأن ذلك يعتبر من العقوق.

وتابع الشيخ سعد الخثلان أن أفضل تصرف هو أن يبلغ والديه بأنه سوف يتصل بهما فيما بعد، إذا كان الوالدان يتصلان لأمر غير ضروري أما إذا كان الأمر ضرورياً فعليه أن يستمع لهما ولا يؤجل الاتصال.