تطبيق واتسآب يطرح أفضل ميزات الخصوصية على الإطلاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طرح تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp مؤخراً ميزة من أفضل ميزات الخصوصية على الإطلاق، وهي إخفاء حالة الظهور أثناء التواجد على التطبيق، وذلك من أجل تخليص المستخدمين من التطفل الذي كان يحدث في السابق من قبل المستخدمين المزعجين.



وفي السابق عانى مستخدمو واتسآب من إظهار حالة المستخدم إذا كان متصلاً "أون لاين" أو غير متصل "أوف لاين"، للمستخدمين الذين لم تبدأ معهم المحادثة، وذلك قام واتسآب بتغيير هذا الأمر تماما، حيث لن يكون بإمكان أي مستخدم معرفة حالة اتصال الشخص إلا إذا قام بإجراء محادثة معه.

وبحسب موقع Lifehacker فإنه عند تمكين ميزة إخفاء آخر ظهور عند تمكين ميزة "إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت"، حيث لن يتمكن مالك الحساب أيضا من رؤية متى يكون المستخدمون الآخرون متصلين بالإنترنت.

ويمكن تفعيل ميزة إخفاء آخر ظهور من خلال اختيار المستخدم إخفاء حالة اتصاله بالإنترنت بعد تحديد خيار "لا أحد Nobody" في إعدادات خصوصية آخر ظهور، حيث سيظهر خيار جديد أسفل القائمة يسمى "إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت Hide Online Status"، بمجرد تمكين الزر بجوار الميزة سيتمكن المستخدمون من الدردشة في وضع التخفي.

كما يمكن تفعيل الميزة أيضا من خلال الخطوات الآتية:

قم بفتح تطبيق واتساب، ثم الذهاب إلى الإعدادات.

- قم بالضغط على خيار الحساب، ومن ثم اختيار الخصوصية.

- قم بالضغط على خيار آخر ظهور، يمكنك الاختيار بين ثلاثة خيارات، "الجميع، جهات اتصالي، لا أحد"، قم بتغيير الإعداد إلى "لا أحد".

ولكن إذا تركت خيار "الجميع" يعني أن جميع من يملك رقم حسابك على واتساب سيكون قادراً على رؤية آخر ظهور لك، فيما لو قمت بتحديد خيار "جهات اتصالي" فهذا يعني أن جهات الاتصال الخاصة بك هي فقط من ستتمكن من رؤية آخر ظهور لك.