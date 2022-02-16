شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والمغرب يسجلان 2988 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارتا الصحة الكويتية والمغربية تسجيل 2988 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 2166 إصابة جديدة بالفيروس التاجي وحالة وفاة واحدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 606 آلاف و35 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند - إنه تم تسجيل 5 آلاف و239 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 571 ألفا و142 شخصا".. منوها بأن نسبة إجمالي حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 2ر94%.

وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 96 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 32 ألفا و371 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 822 إصابة جديدة و18 وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و156 ألفا و356 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوفيات بلغ 15 ألفا و820 وفاة، كما تم تسجيل 2235 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و128 ألفا و575 متعافيا.