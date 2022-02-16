عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قنبلة من الحرب العالمية تطرد 2300 ألماني من منازلهم

الأربعاء 16 فبراير 2022

الخليج 365

أعلنت سلطات مدينة فرانكفورت الألمانية، الثلاثاء، اعتزامها إجلاء أكثر من 2000 شخص عن مساكنهم في المدينة لإبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية.



وكان تم العثور على القنبلة، الإثنين، في حي بوكنهايم، ومن المنتظر أن يتم إبطال مفعولها يوم الأربعاء.

كان عمال بناء عثروا على القنبلة التي لم تنفجر والبالغ وزنها 50 كيلوجراما، في منطقة قريبة من معرض فرانكفورت. وذكرت سلطات المدينة أنه تم تأمين القنبلة وأنها في وضع مستقر.

وذكرت سلطات المدينة أنها أخطرت نحو 2300 من سكان المنطقة بإخلاء مساكنهم حتى الساعة الحادية عشر قبل ظهر الأربعاء.

ويوجد داخل المنطقة المغلقة ثلاثة فنادق ومحطة تحويل للطاقة الكهربائية وروضتا أطفال ومدرسة.

وسيتعين أيضا إغلاق الطريق السريع رقم "إيه 648" لبضع ساعات كما ستؤثر إجراءات إبطال مفعول القنبلة على حركة النقل العامة في المنطقة.

وعرضت قوات الإطفاء مساعدة الناس ذوي القدرة المحدودة على التنقل في مغادرة المنطقة.

ووفرت المدينة نزلاً للسكان للإقامة فيها خلال فترة إبطال مفعول القنبلة كما وفرت نزلا آخر لمصابي عدوى كورونا.