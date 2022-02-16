شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يؤكد الحرص على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حرص بلاده على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ أسس السلام والاستقرار بالمنطقة لتحقيق التطلعات التنموية المنشودة لدول المنطقة، مشيرا إلى نهج البحرين القائم على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي، ودعم ومساندة الجهود الدولية كافة لتعزيز مساعي الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الذي يزور البحرين حاليًا، حيث أكد الأمير سلمان بن حمد أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك وتعزيز مجالات التعاون، في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة، ويفتح آفاق أرحب لنمو وتطور العلاقات الثنائية ويعود بالخير والنماء على البلدين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البحرين وإسرائيل على الأصعدة كافة.

وفي السياق، بحث الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين خالد إبراهيم حميدان، بحضور وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع نفتالي بينيت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاستثماري، إلى جانب استعراض مجالات التعاون بين البلدين.

واستعرض حميدان خطط مجلس التنمية الاقتصادية وآليات عمله لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب استراتيجياته لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى المنامة، خاصة على صعيد التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا معلومات الاتصال، عبر توفير التسهيلات والخدمات للمستثمرين من مختلف الأسواق العالمية بما يسهم في خلق الفرص النوعية لأبناء البحرين وتعزيز مكانة البحرين في المنطقة.