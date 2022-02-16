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تونس تستضيف القمة العالمية للأسرة خلال العام الحالى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئيسة المنظمة العالمية للأسرة ديزي نويلي كوسترا، أن تونس ستستضيف القمة العالمية للأسرة خلال العام الحالي بعد تأجيلها عامين بسبب تداعيات جائحة .

 

وأكدت كوسترا - عقب لقائها الرئيس التونسي قيس بن سعيد بقصر قرطاج في فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على الفيسبوك الثلاثاء - أهمية الاستجابة للتطلعات التي رسمتها القمة السابقة، لافتة إل ضرورة معالجة واستيعاب أهداف النهوض بالتحديات المطروحة على المجتمعات والدول.

 

وبحث الرئيس التونسي ورئيس المنظمة العالمية للأسرة -خلال اللقاء- علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة والفرص المتاحة لدعم البرامج الموجهة لفائدة الأسرة في تونس؛ لاسيما في مجالات التعليم والتربية والثقافة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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