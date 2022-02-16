شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من متحدث التجارة بشأن موعد انتهاء «الفترة التصحيحية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إنه لم يتبق سوى أقل من 24 ساعة على انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر .

وقال الحسين، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن كل شخص تظهر سجلاته التجارية في تطبيق ” توكلنا ” ويستطيع التأكد من نظامية أعماله التجارية”.

وأضاف أنه يمكن للمخالفين تصحيح وضعهم قبل الساعة 11:59 مساء اليوم الأربعاء عبر الرابط التالي (اضغط هنا).