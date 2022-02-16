شكرا لقرائتكم خبر عن ما معنى حديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، معنى حديث “من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله”.

وقال الشيخ الخضير إن الحديث فيه تحذير من أخذ أموال الناس بالقرض أو الدَّين وما أشبه ذلك يريد إتلافها والتكثر بها.

وتابع الشيخ الخضير “أما من أخذها يريد أداءها وهو محتاج إليها فإن الله -جل وعلا- يؤديها عنه، إما في الدنيا وإما في الآخرة”.

وختم الشيخ عبدالكريم الخضير بقوله “ولكن من أخذها يريد إتلافها فالدعاء متجه عليه بأن يتلفه الله -جل وعلا-“.

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