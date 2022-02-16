شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دورية بحرية تضبط محاولة تهريب مخدرات في أسماك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية بالمنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب (75790) قرص إمفيتامين مخدر، وضبط كمية تعرضت للمياه تزن عشرة كيلوجرامات. وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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