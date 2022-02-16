شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقرارها من مجلس الوزراء.. أبرز 3 تعديلات في نظام المحاماة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، على نظام المحاماة، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -.

وتعديلات نظام المحاماة تهدف إلى تطوير المهنة داخل المملكة والارتقاء بها، كما تهدف إلى تعزيز جاذبية المهنة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية، وتعزيز الجوانب الوقائية، حيث شارك في تعديلات النظام -إلى جانب وزارة العدل- وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين.

وبين معاليه أن التعديلات الجديدة اشتملت على عدد من الأحكام التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة، منها :

1- خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام.

2- ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية.

3- إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.