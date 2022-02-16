شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يبحث مع وزير الدفاع الروسى آليات التعاون العسكرى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه الثلاثاء، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الذي يزور سوريا على رأس وفد عسكري رفيع، سبل وآليات التعاون القائم بين جيشي البلدين سوريا وروسيا، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن شويجو أطلع الرئيس السوري الأسد على سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقا من ميناء طرطوس.

ووفقا للوكالة السورية، جدد شويجو التأكيد على أن بلاده ستستمر في التعاون مع سوريا في هذا المجال حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها.