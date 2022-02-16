شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير 8 آليات فى صفوف الحوثيين خلال عمليات فى حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرية فى اليمن، تدمير 8 آليات عسكرية وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية خلال عمليات استهداف فى حجة.

وذكر التحالف - فى بيان مقتضب أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة لتنفيذ 12 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويوم الاثنين أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تدمير منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات للتحكم بالمسيرات، وذلك خلال ضربات جوية شمال صنعاء.

وأضاف التحالف فى بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، أن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، مشددا على أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفى إطار القانون الدولى الإنساني.

كان تحالف دعم الشرعية قد أعلن فى وقت سابق أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.