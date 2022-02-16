شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 75 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، أنه تم إحباط تهريب تهريب (75790) قرص إمفيتامين مخدر بالمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية بالمنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب (75790) قرص إمفيتامين مخدر.

وأضاف أنه تم ضبط كمية من المخدر تعرضت للمياه تزن عشرة كيلوجرامات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.