شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» يوضح أسهل طريقة لإضافة عدة جهات اتصال دفعة واحدة (فيدوي) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أوضح من خلاله أسهل الطرق لإضافة عدة جهات اتصال لجوالك دفعة واحدة. وقال الحمادي، معلقا على المقطع، “إذا كان عندك بيانات أشخاص في اكسل؛ وتحتاج تنقلها لجوالك “الآيفون أو الاندرويد” لتضاف كجهات اتصال فعلية في ثواني، وكذلك تعيد تحميلها كملف اكسل لاحقاً! فهذه أسهل طريقة لذلك وبدون الحاجة لأي تطبيق. وأوضح الحمادي من خلال المقطع أدناه تفاصيل إضافة عدة جهات اتصال كدفعة واحدة:

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