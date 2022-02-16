شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تقرر فتح اعتماد تغطية نفقات الانتخابات بقيمة 320 مليار ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء اللبنانى، فتح اعتماد اضافى استثنائى لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها فى شهر مايو المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم فى قصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى والوزراء.

وكانت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان قد حثت الجهات المعنية فى لبنان على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفى الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين فى الوقت المناسب.

ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان مجددا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة فى موعدها المحدد فى 15 مايو المقبل، موضحة أنها تلاحظ أنه رغم التزام المجتمع الدولى الراسخ بدعم العملية الانتخابية فى لبنان وتقديمه دعما ماليا وماديا وتقنيا وسياسيا كبيرا لهذه العملية، فإن الانتخابات هى أولا وقبل كل شيء حق للشعب اللبنانى وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها.