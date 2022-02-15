شكرا لقرائتكم خبر عن «سامة».. تحذير من نبات شهير في معظم المنازل بالمملكة يسبب الوفاة أثناء النوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، من نبتة “الدفلة” السامة، مؤكدًا أنها تعد واحدة من أشهر النباتات وأكثرها انتشاراً في المملكة، حيث تزرع في كثير من الحدائق العامة والمنازل، وتسببت في العديد من الوفيات.

وأوضح القحطاني، في لقاء ببرنامج “ياهلا”:” هناك حطب سام قاتل 100%، وهناك ناس توفوا بسبب الاختناق نتيجة أن هذا الحطب به مادة سامة تفرز أول أكسيد الكربون والذي إذا استنشقه الشخص النائم يموت”، موجها نصيحة لشراء الحطب من مكان معروف وعدم شراء الخشب الأبيض.

وقال إن “الدفلة” تنقسم إلى ثلاث أقسام، هم: الصفراء والحمراء والبيضاء، وتنمو أزهار الدفلة على الأشجار والتي تقطع وتلقى في الشارع والأشخاص الذين يبيعون الحطب يجمعون هذه الأزهار ولا يدرون أنها سامة.

وتابع:” لو سويت اللحم والسمك على قطع نبات الدفلة وأكلته يتسبب في الوفاة فورا، ويتسبب في تسمم وعلاجه صعب جدا”.