شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت منصة أبشر تحذيرا لمستخدميها، بضرورة أخذ الحذر من الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، المتعلقة بحساباتهم الخاصة.

وكتبت المنصة على حسابها في تويتر :” لا يستغلونك.. حسابك في أبشر هو هويتك الرقمية”.

وحذرت قائلة:” لا تشارك بيانات الدخول على حسابك أو رمز التأكيد مع الآخرين وحافظ على سريّتها”.

يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كانت قد ذكرت في وقت سابق، أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكّن أحد الوالدين من تعريف الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية.