«قياس» يعلن موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية ونتائج الاختبار السابق

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس (قياس)، موعد التسجيل في (اختبار القدرة المعرفية) و (نتائج الاختبار السابق)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. موعد التسجيل: – يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1443/06/21هـ الموافق 2022/01/24م. – ينتهي التسجيل المبكر:

– يوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/23هـ الموافق 2022/06/22م. فترة الاختبار: – تبدأ من يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م إلى يوم الإثنين بتاريخ 1443/12/26هـ الموافق 2022/07/25م. الفئة المستهدفة:

​- يقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية. أيضاً تم الإعلان عن (نتائج اختبار القدرة المعرفية بتاريخ 15 فبراير 2022م): للاستعلام: اضغط هنا تفاصيل حول (مقياس القدرة المعرفية): اضغط هنا طريقة التسجيل: – من خلال الرابط التالي:

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