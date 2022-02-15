شكرا لقرائتكم خبر عن في قبضة الأمن.. شخص مارس أفعال تنافي الآداب العامة والإسلامية وعصابات سرقة وسلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأمن العام تفاصيل وملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق على مستوى المملكة.

وفي القصيم تمكن الأمن من ضبط مواطنَين اعتديا على شخص بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره.

وفي حفر الباطن تم ضبط أربعة أشخاص ظهر أحدهم في مقطع فيديو يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وقام الآخر بتوثيق ذلك ونشره.

وفي محايل عسير تم ضبط مواطن قام بإيواء 9 مخالفين لنظام آمن الحدود من الجنسية الإثيوبية داخل إحدى الشقق السكنية.

وفي منطقة حائل، تم ضبط مواطن قام بسرقة مركبة، وفي الرياض تم ضبط ثلاثة أشخاص ارتكبوا جرائم سلب لمندوبي تطبيقات النقل والتوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.