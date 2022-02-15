شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعلن مقتل عنصرين من "داعش" بضربة جوية فى صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من "داعش" بضربة جوية فى محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أن المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تمكنت من رصد وكر للإرهابيين فى سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، وعملت على تزويد هذه المعلومات إلى القوات الجوية التى وجهت ضربة بواسطة طائرات F_16 العراقية".

وأضافت أن الضربة أسفرت عن مقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية كانا داخل هذا الوكر.