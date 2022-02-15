شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: 75.4 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تلقى 75 ألفا و399 شخصا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة إلى 5 ملايين و239 ألفا و799 شخصا.

وأضافت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و712 ألفا و622 شخصا ومن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغوا 23 مليونا و150 ألفا و97 شخصا.

وأوضحت أن 5082 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 6464 شخصا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجى حتى الآن.