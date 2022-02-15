شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات توثق التشغيل التجريبي لمشروع حافلات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها لقطات لعمليات التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمشروع النقل العام بالحافلات لمدينة مكة المكرمة “حافلات مكة”، والذي انطلق من محطة قطار الحرمين باتجاه المسجد الحرام.

يذكر أن مشروع النقل العام بالحافلات لمدينة مكة المكرمة “حافلات مكة”الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.

وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال هذه المرحلة، إلى رصد كل ما يساعد على تطوير الخدمة، بالشراكة مع المجتمع وضيوف الرحمن.

ومن المنتظر أن توفر المرحلة التجريبية فرصة التعرف على آراء وانطباعات المستفيدين بهدف أخذها في الاعتبار للارتقاء بالخدمة وصولًا إلى المراحل المتقدمة من المشروع التي تؤهله لتلبية احتياجات السكان والزائرين.