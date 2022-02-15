شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الشاب الذي قاد المركبة على إطارين فقط؟.. المرور يطيح به (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد أن أثار الجدل وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض عليه لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة مخالف بمنطقة تبوك، قام بقيادة مركبته على إطارين فقط، ووثق ذلك في مقطع فيديو وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب “المرور”، صورة للمركبة التي تم ضبطها وضبط قائدها، مشيرة إلى أن مرور منطقة تبوك، ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته على إطارين، معرضًا حياته للخطر، وسيتم إحالته إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.