شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. القبض على أكثر من 10 آلاف شخص داخل عشوائيات جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، مفاجآت لأول مرة عن عدد الأشخاص مجهولي الهوية الذين تم إلقاء القبض عليهم داخل الأحياء العشوائية في محافظة جدة.

وأضاف “الجابري”، في لقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر في قناة “روتانا خليجية”، أن هناك :” رقم يخفى على كثير من الناس وهو أكثر من 10 آلاف شخص من مجهولي الهوية تم القبض عليهم داخل تلك الأحياء العشوائية”.

وتسائل مدير شرطة مكة المكرمة: كم من الجرائم ارتكبوها هؤلاء الأشخاص؟، مشيرا أن مجهولي الهوية سيتم ترحيلهم أما مخالفي نظام الإقامة والعمل يتم تصحيح أوضاعهم، وفقًا للطرق النظامية لأن الدولة حريصة على إعطاء كل ذي حق حقه.

وكان مدير شرطة مكة المكرمة، أكد أن الأحياء العشوائية كانت ملاذًا للاتجار بالبشر، ومنبعًا للجرائم، ومكمنًا للسرقات.

وقال إنه تم ضبط 60 مليون ريال كاش، وأكثر من 100 كيلو من الذهب، قيمتها تتجاوز أكثر من 50 مليون ريال، داخل هذه الأحياء، وكان جاريًا تهريبها خارج البلاد.

وأوضح أنه تم ضبط عشرة ملايين ريال بمطار الملك عبدالعزيز، كانت في طريقها للشحن خارج البلاد.

وأكد أن هذه الأحياء تمارس بها جميع أنواع الجرائم، ومنها الاتجار بالبشر والدعارة بأسعار زهيدة وانتشار الأمراض والفيروسات بها.