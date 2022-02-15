شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية التونسية": ضبط 45 مهاجرًا غير شرعى حاولوا عبور الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكّنت القوات التابعة لوزارة الداخلية التونسية، من ضبط 47 شخصًا، ما بين مهاجرين غير شرعيين ومخططين لعمليات عبور الحدود البحرية.

وذكرت وزارة الداخلية -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن قوات الحرس البحرى تمكّنت من إحباط عملية هجرة غير شرعية بعبور الحدود البحرية، وضبط المركب وعلى متنه 40 مهاجرًا يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة، كما تمكنت قوات ولاية صفاقس من ضبط شخص مبلغ عنه لقيامه بتكوين تشكيل عصابى لمساعدة الغير على الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن القوات تمكنت من ضبط شخصين آخرين، أحدهما أجنبي، حاولا عبور الحدود الجزائرية التونسية بطريقة غير شرعية، موضحة أن فرقة الإرشاد البحرى بجربة تمكنت من القبض على شخص مبلغ عنه بتكوين تشكيل عصابى هدفه عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وأشارت إلى أن قوات الحرس الوطنى تمكنت من ضبط 3 أشخاص آخرين يحملون جنسيّة دول إفريقيّة يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية.