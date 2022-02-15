شكرا لقرائتكم خبر عن صادم.. لبؤة تفترس عاملًا في منتزهات عسيلان وبيان عاجل من الحياة الفطرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض عامل في منتزهات عسيلان البرية شرق مدينة بريدة، إلى هجوم وحشي من “لبؤة” أدى إلى مصرعه متأثرًا بالإصابات الخطيرة التي لحقت به، حسب عكاظ.

من جانبه أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بيانًا يؤكد فيه أنه باشر الحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بلاغاً عن عرض كائنات فطرية منها عدد من المفترسات في أحد المنتزهات الخاصة بمدينة بريدة، وذلك بشكل غير نظامي ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

وأوضح المركز – في بيان نشره عبر تويتر- أن فريقاً من المتخصصين بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكن من السيطرة على الكائنات المفترسة والتي تتضمن أسداً وذئباً، بالإضافه إلى عدد من الثديات والطيور والزواحف، وتم تحييد خطرها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.

وأكد المركز أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتناؤها وعرضها) يعد من المخالفات البيئية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لاتزيد على 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.

ودعا المركز إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة باللوائح التنفيذية لنظام البيئة والخاصة بالحياة الفطرية بما في ذلك اقتناء أو عرض المفترسات، وذلك من خلال خدمة تقديم البلاغات بمنصة «فطري»، أو بالاتصال بالجهات الأمنية، محذرًا من خطورة تربية الكائنات المفترسة على حياة الإنسان، كما يدعو المركز كل من يقتني أو يربي المفترسات إلى سرعة تسليمها للمركز لتجنب ضبطهم وإيقاع المخالفات عليهم.

يذكر أن المنتزهات البرية بعسيلان أحد المنتزهات المشهورة بالمنطقة، والتي يرتادها الكثير من العائلات والشباب وتتخللها العديد من الفعاليات اليومية والأسبوعية مثل نادي الطيران الشراعي والمهرجانات الشتوية وميدان الهجن.