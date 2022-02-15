شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل منزل مواطن الباحة المصاب من قرود البابون .. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قام وفد من المركز الوطني للحياة الفطرية، بزيارة منزل المواطن المصاب منهجوم قرود البابونبمنزله في الباحة.

وتأتي الزيارة بغرض دراسة الأسباب التي أدت لذلك وإيجاد الحلول المناسبة لهجوم القرود على المواطنين بالمنطقة.

وتواجد وفد من المركز الوطني للحياة الفطرية داخل منزل المواطن المصاب، حيث رافق الوفد مجموعة من الخبراء لبحث هذه المشكلة ودراسة الأسباب والوصول إلى تقرير يساهم في حل هذه المشكلة.

وكانت الخليج 365 قد نشرت عن أول ظهور للمواطن، الذي تعرض لإصابات بسبب هجوم قرود البابون عليه في الباحة في أول ظهور له ، حيث ذكر قائلا : “خرجت من باب منزلي لركوب السيارة، لكنني تفاجأت بوجود قطيع كبير من قرود البابون في الحوش عندي”.

وبحسب مقطع فيديو نشرته ” الإخبارية”، حينها أضاف أنهم هاجموني مما تسبب في عضات وخدوش.

كما أوضح أنه يوجد جرح غائر في اليد وأيضا في خدوش في الكتف.

وتابع قائلا : القرود هاجموني ثم ابتعدوا وعادوا مرة أخرى وهاجموني ولولا تدخل الجيران الذي نزلوا لإبعادهم عني كان حدث أشياء أخرى.

يذكر أن المواطن ماجد إبراهيم من أهالي قرية رغدان بالباحة ، كان قد تعرض للهجوم من أحد القردة.

وبحسب “الوطن” فقد أسفر الهجوم، عن إصابة المواطن بجرح غائر في يده، حيث توجه مباشرة لأحد المستوصفات الحكومية.

وتم حقنه بأربع إبر وإعطائه مواعيد لمدة شهر لأخذ حقنة مضادة بشكل يومي.

وكان المواطن فقد طالب في وقت سابق، بتدخل الجهات المختصة لإيجاد الحلول، خاصة أن لديه طفلا لا يتجاوز عمره 11 سنة.