شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عراقى موسع لبحث مشكلة العمالة الأجنبية غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن العمالة الأجنبية السائبة والرخيصة زادت من نسب البطالة بشكل كبير في العراق، مطالبا برفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية للحد من دخول العمالة الأجنبية وإخراج السائبة.

وقال مكتب الزاملي في بيان صحفى، إن الأخير ترأس اليوم اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من النواب العراقيين والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ومدير عام الجنسية، ومدير الاقامة، ومدير عام الضمان الاجتماعي، ومدير عام العمل، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبحث مشكلة العمالة الاجنبية في العراق وتوفير فرص عمل للشباب العراقي في الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية.

وأشار الزاملى إلى أن "ملف العمالة الأجنبية في العراق انحرف عن مساره الحقيقي من استقدام خبراء وفنيين لإدارة المشاريع الكبرى وتدريب الكوادر المحلية، ليصبح للأسف تجارة بشعة ومصدر استغلال لبعض ضعاف النفوس لتصبح مشكلة حقيقية انعكست سلباً على اقتصاد البلد والوضع الاجتماعي والأمني ، فضلاً عن زيادة نسب البطالة بشكل كبير".

وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، "بحث هذا الملف من جميع النواحي وتسليط الضوء على أسباب المشكلة والاجراءات والتدابير التي تحد منها، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المختصة وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقى، كذلك التشديد على متابعة العمالة السائبة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسفيرهم لدولهم وعدم التأثر بأي ضغوط قد تمارس على الجهات المنفذة".