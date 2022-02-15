شكرا لقرائتكم خبر عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين بمنح ميدالية الاستحقاق لـ ٣٢ مقيما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير :

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ “32” مقيمًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات ، وفيما يلي أسماء المتبرعين :

محمد حسين أحمد ، رشاد علي عبده ناجي ، هاني موسى الصاوي محمد ، ياسر علي عباس ناصر ، محمد أمين نزار الكيلاني ، هيثم بسام الراعي ، عبدالله مجيد سعيدان ، إدريس حسين الجماعي ، محمد محمد الهادي حسن ، عمر أحمد جمل الليل الكاف ، متعب محمد عبدالقادر العديني ، أحمد سالم محمد المطوع ، محمد حمادي الحسين ، عبدالنصير خان لودهي عبدالستار خان ، حازم عبدالسلام محمد كافي.

كما شملت الموافقة الكريمة أسامه حسين دعبول ، محمد ثابت عبدالقوي صالح ، بركات هاجم الزعبي ، ماجد جلود الأحمد ، عبد ضويحي الشعف ، سامي بهجت محمد سالم ، سليم صالح محمد الربوعي ، علاء بسام حماده خصاونه ، حسام إبراهيم علي إبراهيم جاويش ، علاء عزت صيام ، سامي أبوبكر دولت ناجيم ، اسلام محمود السيد الأسود ، الدكتور/ أسامة محمد السيد المتولي رزق ، ثائر بكر الصالح الخلف ، حسن محمد السلمو ، هيثم أحمد الأسماعيل ، مارلون اباتفليسيتا باونيسنا .