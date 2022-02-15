شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدهور حالتها.. مناشدات لنقل شومة العنزي للعلاج في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : أطلق أقارب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لعلاج راعية الإبل المعروفة- شومة العنزي، في الرياض بعد تدهور حالتها الصحية.

وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأقارب “العنزي”، المساعدة، من أجل نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة الرياض، بغرض العلاج.

وقال نواف العنزي، في تغريدة عبر تويتر، إن شومة العنزي ترقد في مستشفى القريات العام منذ ما يقارب الـ14 يوما.

وأكد نواف حاجة شومة العنزي للتحويل إلى أحد مستشفيات الرياض، لافتا إلى أن جميع المستشفيات رفضت حالتها.

وكانت نورة العنزي، ابنة شومة، نشرت منذ مطلع الشهر الجاري، سلسلة تغريدات تنشد بها الدعاء لوالدتها بالشفاء، موضحة أن والدتها أصيبت بفيروس “كورونا”

ولاحقا، أكدت نورة أن والدتها شومة تنازلت عن المطالبة بديونها ومستحقاتها المالية، مضيفة أن والدتها أبلغتها بتسجيل أسماء جميع من لهم ديون، وإبلاغهم بإعفائهم منها.

واشتهرت شومة العنزي، وهي في التسعينيات من عمرها، باختيارها حياة الصحراء منذ ثلاثين عاما لرعاية إبلها، بعد وفاة زوجها واضطرارها لتحمل مسؤولية إعالة أبنائها.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل العام الماضي، مقطع فيديو يوثق تقديم الأمير تركي بن محمد لإبل هدية لشومة العنزي.

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