شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركات ناشئة تتكتل لتقديم بديل أكثر احتراما لخصوصية المستخدمين من "غوغل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

الخليج 365 - متابعات

استخدمت ”غوغل“ في الماضي، شعار ”لا تكونوا أشرارا“ بهدف التمايز عن منافسيها، لكنّ عددا متزايدا من الشركات الناشئة المؤيدة لحماية خصوصية المستخدمين يجتمع تحت شعار ”لا تكونوا مثل غوغل“.



وتستهدف هذه الشركات الناشئة أداة ”غوغل أناليتكس“ الإحصائية المستخدمة في أكثرية المواقع الإلكترونية حول العالم لفهم عادات التصفح لدى المستخدمين.

وفي الأسبوع الماضي، حذت فرنسا حذو النمسا من خلال إعلانها أن نقل غوغل بيانات شخصية من الاتحاد الأوروبي إلى خوادمها في الولايات المتحدة مخالف للقانون الأوروبي بشأن حماية البيانات.