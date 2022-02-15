شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”‬⁩: تنفيذ 12 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، اليوم، تنفيذ (12) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة خلال الساعات 24 الماضية.

وأسفرت عمليات الاستهداف عن تدمير (8) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

وكانت قوات التحالف، قد أكدت أمس، أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

وأشارت إلى أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفي إطار القانون الدولي الإنساني.