لهذا السبب.. أطعمة ينبغي على مرضى النقرس تجنبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أوصى المركز الاتحادي للتغذية مرضى النقرس بتجنب الأطعمة الغنية بمادة "البيورين"؛ نظرا لأن هذه المادة تتحول في الجسم إلى حمض اليوريك المعروف أيضا بحمض البوليك، والذي يعزز نوبات النقرس.



وأوضح المركز الألماني أن الأطعمة الغنية بمادة "البيورين" هي: البقوليات (مثل الفول والبازلاء والعدس) وبعض الخضروات (مثل السبانخ والهليون) والخميرة والأحشاء الداخلية للحيوان والأسماك الدهنية (مثل الماكريل والرنجة وثعبان البحر والسردين) وفواكه البحر، بالإضافة إلى السكر وبدائل السكر مثل السوربيتول والفركتوز، بينما ينبغي تناول اللحوم قليلة الدسم بكمية لا تزيد عن 100 إلى 150 غراماً يومياً.

كما ينبغي شرب السوائل بكثرة بمعدل لا يقل عن لترين يومياً، خاصة الماء وشاي الأعشاب غير المحلى؛ حيث تساعد السوائل الجسم على التخلص من حمض البوليك الزائد عبر الكلى.

ويراعى أيضا شرب الشاي والقهوة باعتدال والإقلاع عن شرب الخمر، مع الحرص على التمتع بوزن طبيعي (مؤشر كتلة الجسم أقل من 25).