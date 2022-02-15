فيتامينات لتقوية الأعصاب في هذه الأطعمة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المركز الاتحادي للتغذية إن مجموعة فيتامينات (B) تلعب دوراً محورياً في تمتع الأعصاب بالصحة، حيث إنها تقي من العصبية والخوف والنسيان والارتباك والتوتر النفسي والاكتئاب.



وأوضح المركز الألماني أن مجموعة فيتامينات (B) تشمل فيتامين B1، الذي يحمي من الارتباك وفقدان الذاكرة وأيضاً من التقلبات المزاجية، وتتمثل مصادره الغذائية في الحبوب الكاملة وفول الصويا والبقوليات.

ويساعد فيتامين B6 في الوقاية من الأرق والعصبية والتهيج والقلق، كما أنه يمنع الاكتئاب، وتتمثل مصادره الغذائية في الأرز والموز والأفوكادو.

ويحمي فيتامين B9 المعروف أيضاً باسم حمض الفوليك من التوتر النفسي، وتتمثل مصادره الغذائية في الخضروات الورقية الخضراء.

ويعمل فيتامين B12 على الوقاية من التعب المزمن والقلق الداخلي، وتتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن.