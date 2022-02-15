ماليزيا.. ثعبان يجبر طائرة على تغيير وجهتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

قالت شركة طيران آسيوية، إن كابتن طائرة ركاب تابعة لها قرر تغيير مسار رحلة داخلية في ماليزيا، بعد العثور على ثعبان على متن الطائرة.



وكانت الطائرة التابعة لشركة ”اير آسيا“ في طريقها من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى مدينة ”تاواو“، عندما أدرك العديد من الركاب أن هناك ثعبانا على متن الطائرة.

وأشارت شبكة ”سي ان ان“ الأمريكية الثلاثاء، إلى أن أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشر صورة لثعبان ينزلق عبر مصابيح الطائرة.

وقال الكابتن ليونج تيان لينغ، كبير مسؤولي السلامة في شركة ”اير آسيا: ”هذه حادثة نادرة جدًا يمكن أن تحدث على أي طائرة من وقت لآخر“، مضيفا أنه بمجرد أن تلقى معلومات عن ”الراكب الإضافي غير المتوقع“، تم إعادة توجيه الطائرة إلى مدينة كوتشينغ.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه تم تبخير وتطهير الطائرة لإزالة الثعبان المتخفي، مشيرة إلى أن الكابتن اتخذ الإجراء المناسب، وغادرت الطائرة بسلام إلى تاواو في أسرع وقت ممكن.

ولفتت الشبكة في تقريرها، إلى أن حوادث الثعابين على متن الطائرات نادرة بالفعل ولكنها تحدث، مشيرة إلى أنه في العام 2012، قام راكب، وصادف أنه صاحب متجر للزواحف، بتهريب ثعبان ”كوبرا“ القاتل في حقائبه المحمولة على متن طائرة تابعة لشركة ”مصر للطيران“، وتم اكتشافه عندما أفلت الثعبان وعض يده.

وذكرت الشبكة أن الثعابين يمكن أيضًا أن تتواجد على متن الطائرات عن غير قصد، مشيرة إلى أن هذا ما حدث لامرأة اسكتلندية كانت عائدة من إجازة في أستراليا في العام 2016، عندما اكتشفت في الجو أن ثعبانًا متخفيًا قد سكن في حذائها.

ولفتت إلى أنه عند وصول الطائرة إلى جلاسكو، استعاد الفرع المحلي لجمعية حماية الحيوانات الثعبان ووضعه في الحجر الصحي، مضيفة أنه لحسن الحظ، تم التعرف على الزاحف على أنه ثعبان مرقط وهو ليس سامًا.

وقالت الشبكة، إنه غالبا ما تحظى هذه الحوادث بشعبية كبيرة على وسائل التواصل، وإنها الهمت صناع الأفلام على إنتاج فيلم بعنوان ”ثعابين على متن الطائرة“، من بطولة الممثل الأمريكي صامويل جاكسون.