اغتصب 13 تلميذة.. السجن مدى الحياة لمدير مدرسة في إندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 فبراير 2022

أمرت محكمة إندونيسية، اليوم الثلاثاء، بسجن مدير مدرسة داخلية إسلامية مدى الحياة لاغتصابه 13 طالبة خلال خمس سنوات، بعضهن حملن ووضعن أطفالا.



واتهم المدير هيري ويراوان، باغتصاب 13 طالبة على الأقل، تتراوح أعمارهن بين 11 و 14 عاما، بين 2016 و2021 داخل مدرسة الفتيات الواقعة بمدينة باندونغ في مقاطعة جاوة الغربية، أو في فنادق، أو شقق مستأجرة، بحسب لائحة الاتهام.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن تسع فتيات حملن من المعتدى عليهن نتيجة للاغتصاب، ووضعن أطفالا.

وقال مسؤولون إندونيسيون إن معظم الضحايا لم يبلغوا عن اغتصابهن خوفا من الاضطرار إلى تذكر التجربة الصادمة، وكان آباؤهن واثقين بأن إدارة المدرسة الداخلية ترشد بناتهن ليصبحن صالحات ومتدينات.

واعتقل ويراوان في مايو الماضي عندما توجه والدا إحدى الضحايا إلى الشرطة بعد أن عادت ابنتهما إلى المنزل خلال عطلة، واعترفت بأنها ولدت طفلا للتو.

ولم يكشف عن القضية حتى نوفمبر من العام الماضي، عندما بدأت إجراءات المحاكمة.

وقالت الشرطة إنها تكتمت على القضية لمنع إلحاق المزيد من الضرر النفسي والاجتماعي بالضحايا.

وقال القاضي يوهانس بورنومو سوريو علي، رئيس المحكمة: "المدعى عليه تعمد ارتكاب أعمال عنف، وفواحش. وبدلا من أن يعلم الطالبات، لجأ إلى العنف، أو التهديد بالعنف لإرغامهن على الجماع".