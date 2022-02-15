شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحول "الشيخ جراح" فى القدس إلى ثكنة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، لليوم الثالث على التوالي، حي الشيخ جراح في القدس، بعد نقل خيمته إلى الحي في أرض عائلة سالم. وفور اقتحام بن غفير حى الشيخ جراح، رددت التكبيرات وهتافات تؤكد على عروبة القدس، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وحولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحي إلى ثكنة عسكرية بنشر قواتها في المكان ونصب الحواجز في محيط خيمة بن غفير.

وفي رد على مكتب بن غفير، قام الناشط المقدسي محمد أبو الحمص ولليوم الثاني على التوالي بوضع مكتب له وسط الحي وقال: هذا مكتب رمزي ردا على اعتداءات المستوطنين وعلى وجود بن غفير في المنطقة.

وهددت شرطة الاحتلال الاسرائيلى بإخلاء مكتب الناشط أبو الحمص في حال ترديد التكبيرات.