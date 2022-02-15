شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى السعودى" يرأس وفد المملكة بمؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غداً وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والذي سيعقد بالقاهرة يومى الخميس والجمعة المقبلين بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية. وفق واس.

ويبحث رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي تعقد تحت عنوان: "التضامن العربي"، عدداً من القضايا التي تشهدها المنطقة العربية، لاسيما ما تواجهه من تحديات ومستجدات سياسية وأمنية واقتصادية، كما سينظر المجتمعون في البنود التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر والتقارير أعدته لجان الاتحاد المتخصصة في الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، والمالية والاقتصادية، والمرأة والطفولة.



وأكد رئيس مجلس الشورى، أن مشاركة مجلس الشورى في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الثانية والثلاثين تنطلق من اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده على دعم منظومة العمل العربي المشترك بجميع مؤسساتها وأجهزتها، لاسيما البرلمانية لتحقيق مصلحة المنطقة العربية والخير لشعوبها.

وأوضح أن التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن العربي تتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهتها والتعامل معها عبر الدفع بالعمل البرلماني العربي ودعم مختلف تجمعاته ومؤسساته، داعياً إلى أهمية بحث المسائل ذات الأولوية للمواطن العربي سياسياً وأمنياً واقتصادياً تحقيقاً لأمنه واستقراره وتقدمه.



ونوه رئيس مجلس الشورى في هذا الصدد بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لتحقيق التضامن العربي وحرصها الدائم على بلورة مواقف عربية موحدة لخدمة المصالح والقضايا العربية وتحقيق تقدم ملموس لسلام عادل وشامل يضمن استعادة كافة الحقوق العربية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة انطلاقاً من مبادرة السلام العربية.



ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد بندر بن محمد عسيري، وعضو المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعضو المجلس الدكتور إياس بن سمير الهاجري، وعضو المجلس الدكتورة إيمان بنت عبد العزيز الجبرين، وعضو المجلس سلطان بن عقلاء المرشد.



يذكر أن الاتحاد البرلماني العربي منظمة برلمانية عربية تأسس في العام 1974م، ويهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزًا جوهريًا في التضامن العربي، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.