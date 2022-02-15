شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحبط تهريب 19 سوريا عبر البحر بمدينة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تهريب 19 سوريا عبر البحر، فى مدينة طرابلس شمالي البلاد، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها الجيش لمنع عمليات الهجرة غير الشرعية.