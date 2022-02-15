شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحبط تهريب 19 سوريا عبر البحر بمدينة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تهريب 19 سوريا عبر البحر، فى مدينة طرابلس شمالي البلاد، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها الجيش لمنع عمليات الهجرة غير الشرعية.
وأكد الجيش اللبناني في بيان صحفي اليوم، أن "قوة تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عند شاطئ الميناء- طرابلس، تمكنت من إحباط عملية تهريب 19 شخصا سوريا عن طريق البحر بطريقة غير شرعية".. وأضاف: أنه تم تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.