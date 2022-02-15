شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يصل إلى جوبا فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا، في زيارة رسمية.