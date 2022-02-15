شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 18 مواطنًا بينهم 5 أطفال من عدة مناطق بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن الاحتلال اعتقل ثلاثة أطفال في محافظة الخليل بعد مداهمة منازلهم في جبل أبو رمان، كما اعتقلت فتيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد مداهمة منطقتي "القرنة" و"قاع الحارة" وتفتيش عدة منازل، وهما الطفلان محمد خالد راتب الصليبي (15عاما) وعبد الرحمن نسيم حسين زعاقيق (14عاما) ونقلتهم إلى معسكر عصيون شمال الخليل.

بينما تم اعتقال شاب من مخيم الامعري برام الله، إضافة إلى أسيرين محررين وشاب من بلدة سنجل.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، اعتقل جنود الاحتلال أربعة فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي القدس، اعتقل جيش الاحتلال شابين وأسيرا محررا أمضى ما يزيد على 13 عامًا في سجون الاحتلال، كما تم اعتقال شاب من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، وآخر بعد اقتحام منزله بقرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية الشمالية الغربية.