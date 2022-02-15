شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين المسافرين إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أفادت سفارة المملكة بدولة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، أن السلطات الكويتية قامت بإلغاء فحص (PCR) وكذلك الحجر المنزلي لجميع (المحصنين) القادمين لدولة الكويت.

وقالت السفارة: إن العمل يبدأ بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد 20 فبراير 2022م.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن، مساء أمس الاثنين، عدة قرارات جديدة بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وحسب وسائل إعلام كويتية، فقد قرر مجلس الوزراء السماح لغير المحصنين بالسفر، وعودة النقل العام بكامل الطاقة الاستيعابية.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: ”نجحنا بتجاوز موجة جديدة من كورونا بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا ومجتمعيا”.

وأعلن في مؤتمر على تلفزيون الكويت، السماح بدخول الجميع إلى المجمعات، والسماح بالمناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

كما أعلن مجلس الوزراء إعادة رص الصفوف بالمساجد وعودة الطلبة دون pcr، وعودة الدوام بالجهات الحكومية بنسبة 100% اعتبارا من 13 مارس المقبل.

كما قررت عودة عقد المؤتمرات والأعراس سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة اعتباراً من 20 فبراير الجاري.